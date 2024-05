L’Atalanta ha commosso Zubizarreta | Ci sono volte in cui il calcio ti connette alla vita

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 24 maggio 2024) “Cigiorni e notti in cui ilserve a qualcosa, a qualcosa che non è né un conto economico né un bilancio economico né un algoritmo. Qualcosa che tisemplicemente con la”.haAndoni. L’ex portiere leggenda delspagnolo nella sua rubrica sul Paìs ringrazia Gasperini per aver citato i morti del Covid nel momento di festa per la vittoria dell’Europa League. E ne trae un significato più ampio. “Gasperini ci ha ricordato che lanon è come uno di quei giochi in cui passato uno schermo non si torna a quel passato, ma è piuttosto un film in cui tutti i fotogrammi, anzi, quasi tutti, hanno un nel senso, un collegamento, forse, un perché e che nella felicità era necessario ricordare tutte le persone colpite, tutti i defunti, di quella città che era considerata e titolata come il punto zero della pandemia in Europa. Se il, la sua capacità associativa e di convocazione, fosse stato considerato l’inizio dei mali, dovevamo approfittare del momento di felicità e di sorriso per ricordare tutti, proprio tutti, che ci hanno lasciato in quei momenti di buio e di oscurità”.