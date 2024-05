L’Atalanta farà il mega biscotto per la Roma in Champions? I bookmakers non hanno dubbi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 24 maggio 2024)ilper aprire allale porte della? InonOra chela magica Atalanta? I beninformati sono più che certi. Sono convinti che di punto in bianco la Dea smetterà di essere la squadra più in forma d’Europa e sbaglierà due gare consecutive in casa. Non batterà né il Torino né la Fiorentina (recupero della partita che non si giocò per l’ictus che colpì il povero Joe Barone). E loper la patria. Perché sedovesse arrivare quarta o terza (Bologna e Juventus68 punti, i bergamaschi 66), l’Italia perderebbe la sesta squadra inche invece otterrebbe con i Gasperini boys al quinto posto. Certo c’è da considerare un altro aspetto: i premi previsti dalla Lega Serie A. Nel campionato 21-22, la differenza tra il terzo, il quarto e il quinto posto era piuttosto sostanziosa: il terzo posto valeva 21,8 milioni di euro (di cui 5 dalla Uefa); il quarto 16,7 (di cui 2,5 dalla Uefa) e il quinto 12,5 (di cui 3,63 dalla Uefa).