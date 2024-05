L’arte è di tutti | viaggio nel Parco Internazionale di Scultura di Banca Ifis

(Di venerdì 24 maggio 2024) A Mestre c’è un nuovoculturale che punta a “democratizzare”portando lacontemporanea in mezzo al verde. È ildidi, all’interno dei 22 ettari della cinquecentesca Villa Fürstenberg, sede principale dell’istituto. L’esposizione permanente – realizzata per volontà del presidente di, Ernesto Fürstenberg Fassio – è stata inaugurata lo scorso 28 aprile ed è visitabile gratuitamente ogni domenica (escluse le festività) previa prenotazione tramite la app dedicataart. L’obiettivo è portare lacontemporanea fuori dai tradizionali contenitori dele inserirla in un contesto naturale, rendendola più accessibile e inclusiva, offrendo la possibilità per chi visita ildi “perdersi” tra le opere d’arte e vivere una esperienza armoniosa con l’ambiente circostante. In questo mododiventa accessibile e fruibile anche a un pubblico meno avvezzo alla materia.

