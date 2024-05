Laporta comunica a Xavi che non sarà più l’allenatore del Barcellona Arriva Flick Marca

Il Barcellona potrebbe cambiare in panchina dopo aver riallacciato il rapporto con Xavi, ma le sue parole non sono piaciute Il Barcellona potrebbe cambiare in panchina dopo aver riallacciato il rapporto con Xavi, ma le sue parole non sono piaciute. calcionews24

Le ultime sul futuro del Barcellona, con le critiche per la gestione del club da parte del presidente Joan Laporta Víctor Font, ex candidato alla presidenza del Barcellona, ha inviato una lettera a Joan Laporta in cui gli chiede di dimettersi. calcionews24

Xavi esonerato dal Barcellona: già deciso il nuovo allenatore, a breve l’ufficialità - Xavi esonerato dal barcellona: già deciso il nuovo allenatore, a breve l’ufficialità - Nuovo ribaltone in casa barcellona: Xavi è stato esonerato e al suo posto in panchina arriverà Hansi Flick, che sarà annunciato ufficialmente lunedì prossimo. La comunicazione del benservito è stata ... fanpage

LIGA - Decade l'accusa di corruzione al Barcellona per il caso Negreira - LIGA - Decade l'accusa di corruzione al barcellona per il caso Negreira - Decade l'accusa di "corruzione" contro il barcellona per il cosiddetto 'caso Negreira', l'inchiesta sul presunto pagamento di tangenti da parte del club catalano a José María Enríquez Negreira, ex vic ... napolimagazine

