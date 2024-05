Ladri in azione al parcheggio della stazione in provincia di Latina | rubate le gomme delle auto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 24 maggio 2024) Isono tornati a colpire nelstferroviaria di Aprilia, dove ieri è stato registrato un nuovo furto. Questa volta, la vittima è stata una Fiat 500 alla quale sono statele. Il colpo è avvenuto in pieno giorno, con i malviventi che hanno agito senza scrupoli nonostante la luce del sole. Il Furto Ihanno atteso un momento in cui ilstera poco affollato per entrare in. Hanno scelto una Fiat 500 come obiettivo, sollevando rapidamente la vettura e iniziando a smontare le. Tuttavia, l’operè stata interrotta, probabilmente dall’arrivo di un treno o di alcune, costringendo ia fuggire. Sul posto sono stati lasciati gli arnesi da scasso e una ruota già smontata. La Scoperta Il furto è stato scoperto nel pomeriggio, intorno alle ore 17, grazie alla segnaldi alcuni cittadini ai lavoratori dell’azienda speciale Multiservizi.