Ladispoli - acqua non potabile a Marina di San Nicola | scatta l’ordinanza

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 maggio 2024 – L’Amministrazione comunale dirende noto che il sindaco Alessandro Grando ha firmato un’ordinanza che vieta l’usodell’erogata dall’Acquedotto consortile didi Sane, quindi, per tutte le utenze idriche ricadenti nel territorio della frazione. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della comunicazione della Asl Rm4, che ha riscontrato nel punto di campionamento di Largo Saturno, la presenza nell’di batteri coliformi in quantità non conforme agli standard di qualità fissati dal DLgs 18/2023.rimarrà in vigore fino al ripristino da parte del gestore delle condizioni di potabilità. Sempre oggi, con un’ulteriore ordinanza, è stato confermato il divieto dell’usodell’erogata dall’Acquedotto Comunale Statua, per la presenza nell’di cloruri, batteri coliformi e batteri enterococchi, in quantità non conforme agli standard di qualità fissati dal DLgs 18/2023.