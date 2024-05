Lacrime e standing ovation per l’addio di Claudio Ranieri Il dicorso da brividi del mister video

(Di venerdì 24 maggio 2024) “Voglio ringraziarvi di vero cuore, quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto insieme. Sia l’anno scorso che quest’anno, bravi tutti e bravi i ragazzi”. Commozione,, pubblico in piedi peral Cagliari e forse al calcio di, che ieri sera al termine della partita con la Fiorentina ha salutato i tifosi rossoblù alla Unipol Domus. “Dovrete stare sempre vicini a questi ragazzi finche’ daranno tutto, potranno sbagliare ma con voi dietro non molleranno mai e staranno sempre a testa alta”, ha aggiunto ancora rivolto ai tifosi durante il giro d’onore. “Quando giocano questi ragazzi pensano a tutti voi, alle difficoltà che avete anche per starci vicino in trasferta. Credetemi, questa è la miglior spinta per un giocatore, sentire che dietro c’è un popolo che trepida per loro. Vi ringrazio di vero cuore”, ha concluso indossando poi una sciarpa rossoblù al collo.

La notizia era nell’aria, adesso è arrivata anche l’ufficialità: il difensore Thiago Silva ha confermato l’addio al Chelsea al termine della stagione. “Questo club significa molto per me”, sono le prime parole del difensore brasiliano in un video pubblicato sul profilo Instagram del club inglese. calcioweb.eu

Le magliette colorate della Ludus ‘90 con la scritta "Echo Vive" e quel "frastuono" delle marmitte che gli piaceva tanto. Così gli amici hanno voluto accompagnare nell’ultimo viaggio Ettore Maoggi, il 23enne cuoco di Compiobbi con la passione per il motociclismo, che martedì ha perso la vita in un incidente stradale in viale Belfiore, a Firenze. lanazione

Domenica è rientrata dagli Usa e da ieri si trova a Urgnano la salma di Kevin Drago, il 31enne morto lo scorso 8 maggio al Jackson Memorial Hospital di Miami dove era ricoverato dal giorno di Pasquetta (31 marzo) per le gravi ferite riportate nell’incidente in cui aveva perso la vita l’amico Giuseppe Ghidotti, 28 anni, pure di Urgnano. ilgiorno

Valerio Di Cesare, cuore di capitano: in gol per la salvezza del Bari nel giorno del possibile addio al calcio - E anche del suo addio al calcio. O almeno, forse. "Non lo so, ... La voglia ce l'ho, ma anche 41 anni. Vedremo". Le altre gemme di Di ... Gol accompagnati dalle lacrime, di rabbia e di commozione. ... sport.virgilio