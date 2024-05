L’acciaio cinese spaventa il Brasile Così il Sudamerica si mette in scia agli Usa

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’onda lunga della nuova tornata di tensioni commerciali con la Cina arriva fino al. Per la precisione in, Paese membro di quei Brics di cui il Dragone, India perndo, è baricentro. E chissà che ora Pechino non debba guardarsi le spalle proprio in casa sua. Sì, perché la concorrenza della Cina, che ha costretto gli Stati Uniti are dazi del 100% sulle auto elettriche cinesi, per fermare l’avanzata dei costruttori asiatici che già marciano sull’Europa, non piace nemmeno al Paese verde e oro. E nemmeno al Messico e al Cile. Il 14 maggio, come noto, gli Stati Uniti hanno annunciato un drastico aumento dei dazi sulle importazioni di una serie di prodotti cinesi che hanno un valore di diciotto miliardi di dollari. L’obiettivo è proteggere le aziende e i lavoratori statunitensi da una concorrenza considerata sleale. I nuovi dazi colpiscono una decina di settori industriali considerati strategici, soprattutto le tecnologie legate alla transizione ecologica.

Intervista a Rodrigo Simas - Intervista a Rodrigo Simas - Il sito web ha aiutato a diffondere la loro musica in brasile e in Sud America. Avevamo anche tribute band che suonavano continuamente in brasile e il sito web li promuoveva. Quindi abbiamo mantenuto ... atomheartmagazine

Lotta al traffico internazionale di droga, a Palermo il Summit tra i magistrati italiani e del Sudamerica - Lotta al traffico internazionale di droga, a Palermo il Summit tra i magistrati italiani e del sudamerica - Il procuratore nazionale antimafia Melillo riunisce magistrati italiani e sudamericani per coordinare le indagini contro il narcotraffico. lanotiziagiornale

Thirty Seconds to Mars in concerto all'Unipol Arena, i fratelli Jared e Shannon Leto in tour con il nuovo album - Thirty Seconds to Mars in concerto all'Unipol Arena, i fratelli Jared e Shannon Leto in tour con il nuovo album - A Casalecchio di Reno (Bologna), il primo dei due live previsti in Italia della band del premio Oscar che ha appena pubblicato l'ultimo lavoro «It’s the end of the world but it’s a beautiful day» ... corrieredibologna.corriere