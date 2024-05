L' Acchiappatalenti | Wanda Nara morsa da un cane - Teo Mammucari sbotta contro la giuria | Vi alzo le mani

Wanda Nara manda in tilt i suoi 17 milioni di follower su Instagram e non soltanto: serie di scatti da urlo per lady Icardi. golssip

Wanda Nara ha deciso di svelare ogni dettaglio della sua malattia, confessando di vivere nell’incertezza e di aver “paura per i suoi figli”. Cosa ha e come sta oggi la famosa showgirl? Scopriamo di seguito tutti i dettagli! Leggi anche: L’acchiappatalenti perde Nino Frassica a causa di un lutto, Wanda Nara al suo posto Dal luglio 2023 Wanda Nara ha scoperto di avere la leucemia. donnapop

L’Acchiappatalenti, vincitore: chi ha vinto la terza puntata (24 maggio) - L’Acchiappatalenti, vincitore: chi ha vinto la terza puntata (24 maggio) - L’Acchiappatalenti, vincitore: chi ha vinto la seconda puntata in onda venerdì 24 maggio 2024 alle ore 21,30 su Rai 1. Tutte le info ... tpi

L'Acchiappatalenti, Paolantoni "leccapentole" con il piccolo Francesco: "Hai stracciato Il Volo" - L'Acchiappatalenti, Paolantoni "leccapentole" con il piccolo Francesco: "Hai stracciato Il Volo" - L'attore viene ripreso in diretta da Mammucari: ecco le sue parole e cosa è successo dopo l'esibizione ... today

Wanda Nara malattia: cosa ha e come sta oggi Ecco tutto sulla sua salute - wanda nara malattia: cosa ha e come sta oggi Ecco tutto sulla sua salute - Come saprete, wanda nara ha dichiarato di essere malata nel 2023. Come sta adesso Di cosa è affetta Ecco cosa c'è da sapere. donnapop