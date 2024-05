L’Acchiappatalenti - vincitore | chi ha vinto la terza puntata 24 maggio

(Di venerdì 24 maggio 2024)– Chi hala primade, il nuovo talent show condotto da Milly Carlucci su Rai 1? A trionfare al termine della serata è stato… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO… Cast Qual è il cast de? All’interno dello show sono presenti cinque acchiappatalenti. Si tratta di Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara. Inizialmente al posto della showgirl argentina era prevista la presenza di Nino Frassica che però ha dovuto lasciare anticipatamente lo show a causa di un grave lutto: la morte del fratello. Il programma prevede poi la presenza di una giuria che è composta dalla presidente Simona Ventura, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Streaming e tv Abbiamo visto ildellade, ma dove vedere il talent in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera (ad eccezione della finale prevista al sabato) dalle ore 21,30 su Rai 1.

