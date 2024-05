L' Acchiappatalenti - Paolantoni leccapentole con il piccolo Francesco | Hai stracciato Il Volo

“Appena avranno ottenuto la separazione e, subito dopo, il divorzio definitivo Francesco Totti e Ilary Blasi intendono suggellare con un ‘sì’ l’amore per i rispettivi partner”. Il settimanale Nuovo non ha dubbi e sancisce quello che sarà il nuovo sentiero sentimentale dell’ex coppia più invidiata dello showbusiness. ilfattoquotidiano

“Da Noi... a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: gli ospiti di domenica sono Raf, Francesco Facchinetti e Pierpaolo Spollon - “Da Noi... a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: gli ospiti di domenica sono Raf, francesco Facchinetti e Pierpaolo Spollon - Saranno Raf, francesco Facchinetti e Pierpaolo Spollon alcuni degli ospiti della prossima puntata di "Da noi...a Ruota Libera", il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento ... leggo

Il Papa in una parrocchia romana per la scuola di preghiera - Il Papa in una parrocchia romana per la scuola di preghiera - In preparazione del Giubileo, ha incontrato 80 giovani della chiesa Santa Bernadette Soubirous e ha risposto alle loro domande ... rainews

Noemi Bocchi incinta La foto sospetta: Totti potrebbe diventare di nuovo papà - Noemi Bocchi incinta La foto sospetta: Totti potrebbe diventare di nuovo papà - Noemi Bocchi sta per diventare nuovamente mamma E francesco Totti sarà ancora papà Domande e una sola risposta. Quella che si vede dalle foto in esclusiva pubblicate ... ilmattino