La vita in diretta - Alberto Matano cede la conduzione ai colleghi | chi prende il suo posto

Anche per Lainla stagione tv è arrivata al capolinea. L'ultima puntata dell'edizione invernale condotta daandrà in onda venerdì 31 maggio 2024, ma da lunedì 3 giugno, il programma sarà comunque trasmesso. Ovviamente il format estivo avrà al timone altri presentatori. "Lain" nella versione estiva non godrà di, ma sarà affidata anche quest'anno alla coppia formata da Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo. Per il giornalista si tratta della quarta edizione consecutiva del programma ma la quinta in totale, dal momento che diversi anni fa si era trovato a lavorare al fianco di Ingrid Muccitelli e per due volte poi con Roberta Capua.