La visita Al Museo studenti dalla Pennsylvania

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ildel Perugia ha sempre il suo fascino. Non è raro vedere turisti italiani e stranieri che si fermano per una sosta a Pian di Massiano. Unaspeciale quella avvenuta nei giorni scorsi albiancorosso. Dodicidel “Lebanon Valley College” dello stato americano della, in vacanza-studio a Perugia, ne hanno approfittato per conoscere la storia del club biancorosso. Accolti dal responsabile marketing del Perugia calcio, Valentino Fronduti, e da alcuni membri della commissione del, glihanno ascoltatovoce di Claudio Giulietti, aiutati dalle traduttrici della Wall Street English, alcuni aneddoti e curiosità sul Perugia,nascita fino ai giorni nostri, soffermandosi su alcune delle foto storiche più significative e sui cimeli. Terminato il tour del, glihanno poi continuato il giro all’interno delle strutture del Perugia e infine calcato il prato verde dello stadio biancorosso.

Villa Canestrari: Un Viaggio Emozionante tra Storia e Passione per il Vino Immersa nella splendida cornice della Val d’Illasi, Villa Canestrari è più che una semplice cantina vinicola, è un vero e proprio viaggio nel tempo, un’immersione nella storia e nella passione per il vino che dura da ben 150 anni. appuntidizelda

Dimore storiche 2024: porte aperte in 450 ville e palazzi di tutta Italia. Ecco quali e dove sono - Dimore storiche 2024: porte aperte in 450 ville e palazzi di tutta Italia. Ecco quali e dove sono - Domenica 26 maggio la giornata con libero accesso, su prenotazione, a centinaia di luoghi iconici del nostro patrimonio storico-culturale. L’elenco completo dei siti aperti, suddivisi per regione e pr ... quotidiano

Innovazione e qualità. D’Auria è soddisfatto: "Ecco le nostre vigne, musei a cielo aperto" - Innovazione e qualità. D’Auria è soddisfatto: "Ecco le nostre vigne, musei a cielo aperto" - Il presidente del Movimento Turismo del Vino presenta l’edizione 2024 "Forniamo un’esperienza unica e diretta, valore aggiunto per i visitatori. Il settore è in fermento: occorre fare squadra ed esser ... quotidiano

Eventi a Torino dal 24 al 26 maggio: Jazz is Dead, la mostra di Danielle McKinney e Wagner in teatro - Eventi a Torino dal 24 al 26 maggio: Jazz is Dead, la mostra di Danielle McKinney e Wagner in teatro - Tra mostre, concerti e eventi con ingresso gratis, fine settimana nel segno di Loredana Bertè e dei fratelli Leto. Al Cinema Nazionale c’è Roberto Minervini. A Carmagnola è il momento dei Lego, e ai G ... torino.corriere