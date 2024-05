La Via Maestra | Legambiente in piazza a Napoli per il clima Delegazioni da tutt’Italia

(Di venerdì 24 maggio 2024)provenienti da Lazio, dalla Calabria, Sicilia ma anche dal Nord Italia.domani 25 maggio torna inper la Costituzione. Con la Cgil e le tante altre organizzazioni della società civile l’alleanza per difendere, applicare e praticare i principi fondamentali della nostra Carta. “Torniamo in– commentano Stefano Ciafani e Mariateresa Imparato, presidente nazionale e regionale di– alla vigilia di cruciali elezioni per il futuro dell’Europa, per rappresentare e far pesare nella campagna elettorale italiana la voce della società civile che chiede di lavorare con più efficacia per la pace, per combattere la crisitica, per accelerare la transizione ecologica. Perla viada seguire è quella della decarbonizzazione da realizzare velocemente e bene per combattere l’acuirsi della crisitica, rendere più indipendente l’Italia dalle fonti fossili, innovare il sistema produttivo, aumentare la qualità della vita delle persone, l’occupazione e contribuire alla riduzione delle tensioni e dei conflitti geopolitici del mondo”.

