Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 24 maggio 2024) Immaginate di avere 17, di diventare famose, molto famose e di essere etichettata come grassa. Ma badate bene, non nei giorni nostri, in cui bene o male abbiamo in tanti maturato una sensibilità sull'argomento del corpo, sul rispetto delle nostre forme, interiorizzato una certa educazione al punto che chi insulta una ragazzina ovvi... .