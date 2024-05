La Us Navy ha ordinato altre due fregate Fremm a Fincantieri | tecologicamente le migliori al mondo

(Di venerdì 24 maggio 2024) Trieste, 24 maggio 2024 - Gli Stati Uniti hannoalla controllata americana diMarinette Marine (Fmm)due, la quinta e la sesta, fregata classe 'Constellation', per la Us. Un contratto da oltre 1 miliardo di dollari che il Gruppo si è assicurato grazie alla piattaforma delle(Fregata europea multi-missione), tecnologicamente la migliore al. Contratto quadro da 5,5 miliardi per 10Washington nel 2020, ordinando la prima fregata, ha siglato un contratto quadro complessivo, fa sapere l'azienda, di 5,5 miliardi con l'opzione per ulteriori 9 navi, più il supporto postvendita e l'addestramento degli equipaggi. La Usper prima ha riconosciuto aun progetto più avanzato e innovativo degli altri competitors. Il Gruppo, sempre su base, sta completando nei cantieri italiani un programma che prevede la fornitura di dieci unità per la Marina militare italiana.

