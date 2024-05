La storia di che diventerà santo - sua madre | Diceva

(Di venerdì 24 maggio 2024) Annunciati i decreti di canonizzazione Giovedì 23 maggio 2024 la Congregazione dei Santi ha rivelato i decreti di canonizzazione firmati da Papa Francesco, dichiarando Carlo Acutis, adolescente milanese, primo“millenario”. Acutis sarà onorato comepatrono di Internet per la sua dedizione e talento nell’informatica, che ha utilizzato per scopi di evangelizzazione. Una breve biografia di Carlo Acutis Carlo Acutis aveva appena 15 anni quando morì nel 2006 a causa di una forma di leucemia mieloide acuta. I suoi genitori, Andrea Acutis, ex presidente di Vittoria Assicurazioni, e Antonia Salzano, gli hanno dato il nome del nonno. Nato a Londra nel 1991, dove suo padre lavorava nella finanza, Carlo ha trascorso la sua vita a Milano. Ricevette la sua formazione in istituti di ispirazione religiosa, frequentando la scuola materna al San Carlo, la scuola elementare al Tommaseo delle Suore Marcelline e il liceo classico al Leone XIII.

