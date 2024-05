La squadra del giorno Dal passato la spinta per il futuro Lunano ha ancora molto da dire

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) C’è anche chi è arrivato da Belgrado e chi dal Sud Africa, non si è dimenticato di mandare il suo saluto al raduno del miticoche negli anni che vanno dal 1984 al 1993 ha fatto sognare e divertire i suoi tifosi fino a partecipare a campionati importanti come l’Eccellenza. Più di 100 i presenti (tra giocatori, dirigenti e tecnici) alla ‘rimpatriata’ promossa da due dei principali protagonisti del periodo: il bomber Walter Galeazzi e il presidente Claudio Severi . Il raduno che si è tenuto venerdì scorso si è svolto in due momenti: il primo al Campo Sportivo die qui non sono mancate le strette di mani e ‘gli amarcord’, il secondo al ristorante ‘La Gatta’ con i discorsi di rito e la consegna di targhe. Tra i primi ad arrivare i vari mister, da Antonio Ceccarini a Massimo Girometti, Bebo Angelini, Gabriele Ceccolini, Nico Calabresi, Luciano Palini, Scatena e via via tutti altri.