La spirulina ha effetti benefici sulla vita sessuale? Cosa dice la scienza

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il suo nome scientifico è Arthrospira platensis oplatensis: l’algaè un superfood dai poteri portentosi. Non solo, questa alga blu-verde (perché ricchissima di clorofilla), originaria delle acque tropicali, infatti, avrebbe anche deglisessuali. Scopriamo se si tratta di verità o leggenda. Il suo nome evoca la forma a spirale di questa alga. Conosciuta fin dai tempi antichi. Molte antiche civiltà la consumavano regolarmente come ingrediente della loro dieta quotidiana. Da quelle precolombiane (come gli Aztechi), in America Latina, alle tribù africane fino a quelle cinesi dell’Estremo Oriente. Idellaper l’organismo Integrarla nella dieta avrebbepositivi per tutto il corpo. L’alga, infatti, è nota per le sue proprietà antiossidanti, derivate dall’alto contenuto dimine A, E e C, betacarotene, sali minerali, sali minerali e aminoacidi essenziali.