La Sicilia inedita dove crescono le piantagioni di caffè | torna il Palermo Coffee Festival

(Di venerdì 24 maggio 2024) Una giornata di degustazioni, dibattiti, live show, masterclass e approfondimenti, per esplorare le unicità di tre mondi estremamente affini, tutti fatti di passione, amore per la terra e rispetto per la materia prima, ma ancora divisi da gradi di percezione e consapevolezza nettamente diversi.il, la manifestazione interamente dedicata al mondo degli Specialtye alle filiere sostenibili del, dell’olio e del vino. C'è qualcosa che accomuna, vino e olio Appuntamento sabato 1 giugno, dalle 10 alle 18 all’Orto Botanico del capoluogonotra i viali si sistemeranno circa 50 espositori scelti tra i migliori micro roastery sparsi per l'Italia, cantine vinicolene e produttori di olio Evo. Insieme a loro ci saranno artigiani produttori di farine da grani antichi, di frutti tropicali, di tè e tabacco, di piante aromatiche officinali, di distillatini e di Cioccolato di Modica.