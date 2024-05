La sfida di Nargi parte da San Tommaso | Facciamo rifiorire Avellino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

"fiorire con Laura". E' questo il claim che ha accompagnato la prima uscita pubblica della candidata sindaca a Rione San. Presente all'appuntamento anche la squadra uscente al gran completo con annesso i consiglieri candidati. Dopo la presentazione ufficiale, una settimana fa, fa tappa nel popoloso quartiere di per proporre la sua idea di città in vista della prossima tornata elettorale. Non è mancato l'abbraccio e la vicinanza a distanza per il candidato sindaco, Antonio Gengaro, colpito nella giornata di oggi dal grave lutto per la perdita del papà. "Abbiamo programmato una serie di incontri in tutti i quartieri perché per noi sono l'essenza della città – sottolinea – Lo abbiamo dimostrato in questi cinque anni ma ora siamo pronti a fare le nostre proposte per il futuro". "Quello che noi vogliamo fare è ridurre le distanze tra la gente, vogliamo lavorare ancora di più – continua – Per questo, infatti, promuoveremo delle assemblee cipate ogni mese insieme alla mia squadra, girando i quartieri.