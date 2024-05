La sfida di Cornate Quadri torna per il tris ma sulla sua strada trova Crippa e Panzeri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Corsa a tre aper le comunali dell’8 e 9 giugno, a sorpresa dopo conservatori e progressisti spunta la lista civica “LibeRipartiamo“ di Paolo, imprenditore 50enne, ex consigliere leghista, ora in corsa "senza etichette". Insieme alla squadra in caso di vittoria darà "una scossa alla vita pubblica, di cui si sente la necessità – spiega –. Dopo un primo mandato si perde la spinta, è fisiologico". L’appunto è per il centrodestra al comando da 15 anni in città, "ma varrebbe lo stesso se al suo posto ci fosse il centrosinistra". Fra le priorità, "la partita sicurezza con l’incremento degli agenti di polizia locale. Un risultato da raggiungere attraverso la collaborazione con i paesi vicini", e anche la nascita "di un museo a cielo aperto a Villa Paradiso grazie alla valorizzazione del parco archeologico e della villa romana in collaborazione con la Pro loco". Terzo tema, "convivenza armoniosa con gli stranieri, a cominciare dalla comunità marocchina, la più numerosa".