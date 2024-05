La Ruota della Fortuna gira sorprendentemente bene per Gerry Scotti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 24 maggio 2024) Quando l'usato fa centro: seppur vecchia e ridondante nel suo meccanismo di gioco, la resuscitatapiace al pubblico di Canale5. Ma non veniteci a parlare di "omaggio" a Mike Bongiorno. Quindici anni in soffitta, a prendere polvere tra i tanti vecchi format incapaci di resistere all'evoluzione televisiva, senza che nessuno ne avesse mai sentito la mancanza. Poi dal niente Mediaset ha deciso di rilanciare La, versione nostrana del format statunitense Wheel of Fortune, in onda sull'emittente NBC dal lontanissimo 1975. Precedentemente condotta da Augusto "Casti" Mondelli, Mike Bongiorno ed Enrico Papi, Laè tornata are grazie a, che ogni sera, dallo scorso 6 maggio e per tutto il mese, allieta i telespettatori del pre-serale di Canale 5, pur senza le discutibili ….