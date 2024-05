La rissa tra gang finisce dal prefetto Il sindaco | non è microcriminalità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Le parole deldi Gallarate, Andrea Cassani, sono chiare ed esprimono grande preoccupazione riguardo alle violenti risse avvenute in due diversi momenti nella giornata di martedì tra gruppi rivali, maghrebini e centroafricani, nella zona della stazione, probabilmente un regolamento di conti. Episodi di fronte ai quali il primo cittadino ha subito chiesto maggiore attenzione per la sicurezza dei cittadini. Un primo segnale ieri: gli episodi violenti sono arrivati immediatamente sul tavolo della Prefettura a Varese, argomento del Comitato per l’ordine e la sicurezza, convocato dalSalvatore Pasquariello, durante il quale il primo cittadino gallaratese ha richiesto interventi. "Al– ha detto ildopo l’incontro – ho fatto presente che quel che è successo a Gallarate è una cosa grave, serve un’attenzione maggiore perché non è, ma qualcosa di diverso, di più importante.