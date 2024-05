La Regione Campania istituisce il Parco del Fenestrelle

Leggi tutta la notizia su anteprima24

"Con la delibera di giunta regionale dellaapprovata nell'ultima seduta si chiude l'iter per l'istituzione delUrbano Intercomunale di interesse regionale delil cui perimetro interessa i Comuni di Avellino, Atripalda, Monteforte Irpino e Mercogliano. Arriva a completamento un lungo iter che ha visto insieme la filiera istituzionale che va dai Comuni alla. Ho avuto modo di affiancare in questo percorso il vice presidente della giunta regionale, Fulvio Bonavitacola, che ringrazio per l'abnegazione con cui, su mia sollecitazione, ha seguito la vicenda che oggi arriva ad un importante momento di definizione, quello di istituzione ufficiale e formale del". Lo dichiara il consigliere regionale Maurizio Petracca, Presidente della Commissione Agricoltura della. "La notizia – aggiunge Petracca – arriva proprio in concomitanza con la celebrazione della Giornata Europea dei Parchi, una felice coincidenza che sarà senza dubbio di buon auspicio per il decollo deldel