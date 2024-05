‘La rasoiata’ di Ballan | Pogacar si sta tenendo un 10% di margine Tiberi sul Monte Grappa…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) IL COLPACCIO DI ANDREA VENDRAME Ha fatto un numero incredibile. Lo conosco bene Andrea. Al Romandia, prima del Giro d’Italia, volava. Finora ci si aspettava qualcosa di più da lui. Invece oggi ha preso la fuga di forza, poi nel finale aveva contro tutti i migliori, tolti gli uomini di classifica. Se l’è guadagnata totalmente. LE PROSPETTIVE DI SANCHEZ E STEINHAUSER Sanchez e Steinhauser sono corridori interessanti, si stanno facendo vedere in diverse tappe, quindi sono segnali importanti. Possono ambire a gare di un giorno, ma magari anche provare a fare classifica in futuro. Steinhauser ad esempio era arrivato al Giro per fare classifica, puntava magari ad un decimo posto. All’inizio però non stava bene, poi ha ritrovato la condizione dopo le prime nove tappe. VELASCO E L’ASTANA Velasco è un ragazzo che, quando va, va anche forte. Il problema è che l’intera Astana non sta girando, è una delle squadre con meno risultati.