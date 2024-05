La Puglia vara la legge per aumentare le vaccinazioni anti-Hpv | per iscriversi a scuola servirà mostrare il certificato Scoppia la polemica

Di seguito un comunicato diffuso da Massimiliano Stellato, consigliere regionale della Puglia: “Grande soddisfazione per il via libera della Consulta alla legge regionale che garantisce la gratuità delle cure odontoiatriche ai più fragili, nelle strutture pubbliche. noinotizie

Le edicole pugliesi potranno vendere anche generi alimentari e non alimentari. Dovranno obbligatoriamente vendere i prodotti della stampa ma, appunto, potranno destinare spazi delle loro rivendite ai generi alimentari e non alimentari, anche tramite distributori automatici. noinotizie

Accordo Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A.: cessione ramo aziendale - Accordo Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e Banca Popolare di puglia e Basilicata S.C.p.A.: cessione ramo aziendale - Banca Popolare di puglia e Basilicata S.C.p.A. e Banco di Desio e della Brianza S.p.A. hanno sottoscritto in data 16 maggio 2024 un accordo per l’acquisto da parte di Banco di Desio e della Brianza di ... ntplusdiritto.ilsole24ore

Papilloma virus, ok alla legge per le vaccinazione in Puglia: “Colloquio informativo prima di iscrizione a scuola e università” - Papilloma virus, ok alla legge per le vaccinazione in puglia: “Colloquio informativo prima di iscrizione a scuola e università” - Potenziare la rete informativa in modo da "ridurre i non vaccinati che scelgono il rifiuto in piena consapevolezza" ... ilfattoquotidiano

Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo - puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 25 maggio, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di ... noinotizie