La Promessa su Canale 5 - anticipazioni settimanali dal 25 al 31 maggio 2024 | Manuel lascia la villa?

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 24 maggio 2024) LeLain onda dal 25 al 31si preannunciano dense di avvenimenti. Riflettori puntati su Jimena, che proporrà adi trasferirsi a Madrid, e su Martina, che non sarà disposta a cedere alle richieste della madre e sposare Antonio. La: trame dal 25 al 31Nelle prossime puntate della soap spagnola Romulo si offre di accompagnare Pia a testimoniare contro Gregorio, poi chiede a Petra di allontanare suo fratello Feliciano, da poco arrivato alla tenuta. Intanto Cruz si mostra disposta ad aiutare il ragazzo nella ricerca di un lavoro. Curro viene a sapere da Fernando che Martina non sapeva che sua madre aveva già combinato per lei un matrimonio con Antonio. La ragazza si rifiuta di partecipare ad una kermesse insieme al figlio del duca, poi prende le difese di Cruz e Alonso quando Margarita li accusa di averla trattata come una mendicante.