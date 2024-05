La Promessa anticipazioni dal 27 al 31 maggio | Pia attacca Don Gregorio

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 24 maggio 2024) La soap opera La, in onda su Canale 5, continua a tenere i telespettatori col fiato sospeso con le sue vicende intricate e appassionanti. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate trasmesse dal 27 al 312024. Preparatevi a una settimana ricca di emozioni, segreti svelati e colpi di scena che non lasceranno indifferenti. Uomini e Donneultima puntata: cosa c’è da aspettarsi? LaPuntata di Lunedì 27Nella puntata di lunedì, Don Romulo riesce a convincere Pia a testimoniare contro Don. Accompagnata dalrdomo e con il supporto di Don Alonso, Pia affronta questo momento difficile. Nel frattempo, Fernando confida a Curro che Martina non era a conoscenza del matrimonio con Antonio, portando sollievo al giovane. Jana, sempre attenta alle esigenze degli altri, suggerisce a Pia di chiedere aiuto ad Abel per la sua gravidanza ormai avanzata, nonostante la cameriera abbia qualche riserva sul dottore.