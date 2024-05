La Polonia verso le elezioni europee 2024 | il declino dell’estrema destra clericale e il ritorno di Tusk

In controtendenza rispetto al resto dell’Europa, nel paese sono favorite le forze moderate. Ma su temi come immigrazione e clima a prevalere sono le posizioni di destra. Leggi . internazionale

Alle elezioni locali in Polonia vince la coalizione del governo del primo ministro Donald Tusk. Questo primo turno elettorale è stato presentato come una sfida fondamentale per la coalizione di governo, insediatasi lo scorso dicembre. periodicodaily

Europee, dibattito tra candidati: chi sarà il prossimo presidente della Commissione - Europee, dibattito tra candidati: chi sarà il prossimo presidente della Commissione - I candidati presidente alla Commissione europea si sono sfidati in un dibattito trasmesso in eurovisione. L'unico previsto prima delle elezioni europee di giugno . I candidati ufficiali, in realtà, so ... tg.la7

Elezioni europee, Procaccini: "La prossima Commissione sarà di centrodestra" - elezioni europee, Procaccini: "La prossima Commissione sarà di centrodestra" - Fortunatamente questo è qualcosa che non sarà più possibile, perché, indipendentemente da come vanno le elezioni europee ... Vox in Spagna e Dirittoe giustizia in polonia. "Noi siamo coloro che ... it.euronews

Parlamento europeo, elezioni in vista: dove informarsi - Parlamento europeo, elezioni in vista: dove informarsi - Conoscere per scegliere. È uno dei ritornelli che circolano negli ambienti del Parlamento europeo in vista delle elezioni per le quali sono chiamati ai seggi 370 milioni di cittadini nei giorni 6-9 gi ... agensir