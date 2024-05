La Nostra Raffaella | la Rai ricorda la Carrà con un documentario tardivo e prodotto esternamente !

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 24 maggio 2024)e Sordi ballano il Tuca Tuca (Us Rai) La Rai per raccontaredeve avvalersi di una società esterna. Carramba! Non siamo contro il “libero mercato”, intendiamoci, e ben vengano le produzioni esterne quando servono, ma, ad occhio e croce, un) con le immagini Rai dellapoteva essere realizzato internamente. Aurora Tv firma La, in onda domani nel prime time di Rai1. La tv pubblica, peraltro, arriva dopo Raffa, disponibile da tempo su Disney+, e sceglie di accontentarsi di un omaggio in tono minore, visto che la paventata serata evento in ricordo della Regina del Tuca Tuca è stata prima rinviata poi è saltata. Due storie, quella dell’artista romagnola e quella della Rai, che si sono sovrapposte per decenni, influenzandosi reciprocamente, divenendo un unico pentagramma nella sinfonia generale di un Paese che, dalla fine degli anni Sessanta, ha percorso molta strada, si legge nel comunicato stampa del biopic.