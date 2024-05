La nostra battaglia - Conte disperato si attacca al reddito di cittadinanza Ue

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 24 maggio 2024) Mancano due settimane alle elezioni europee e i sondaggi non arridono al Movimento 5 stelle, con alcuni istituti demoscopici che danno i grillini addirittura sotto la soglia psicologica del 15 per cento e altri che certificano un calo progressivo dei consensi. Insomma, il partito guidato da Giusepperischia l'euroflop senza nomi forti e lo stesso leader fuori dalle liste. Per il rush finale in vista del voto dell'8 e 9 giugno l'ex "avvocato del popolo" si gioca la carta di sempre, quella deldi, declinata su dimensione continentale. "Con il M5s avremo degli europarlamentari che si batteranno con una tenacia e una determinazione incredibile per introdurre anche a livello europeo undiche venga imposto anche in Italia, visto che l'hanno voluto smantellare", afferma, parlando con i giornalisti a margine di un incontro pubblico con i cittadini a Casoria (Napoli).