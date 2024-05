La moglie dell’attentatore del premier slovacco non è ucraina e non è stata arrestata

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il 20 maggio 2024 è stato pubblicato su Facebook un video girato per strada in cui si vedono alcuni uomini che scortano una persona con il volto coperto verso un’auto della polizia. Secondo chi lo ha condiviso, il filmato mostrerebbe «la polizia slovacca» che «ha arrestato ladi Cintula che ha tentato di uccidere il primo ministro Robert Fico». Secondo l’autore del post, «si ritiene che sia una rifugiatae abbia lavorato attivamente al piano di assassinio. È indagata per i suoi legami con i servizi segreti ucraini e si presume che Cintula avesse legami con Soros». Inoltre, nel post si legge che «il ministero dell’Internoritiene che non sia escluso che l’attentatore di Robert Fico non fosse un lupo solitario.