La minaccia di un nuovo fronte - Sumy come Kharkiv – Ascolta

Paura per Kharkiv. Bandiere a mezz’asta nella città che si svuota - Paura per kharkiv. Bandiere a mezz’asta nella città che si svuota - Crisi Ucraina (Internazionale) Lutto per le sette vittime dell’ultimo bombardamento russo. Gli ucraini temono uno sfondamento all’altezza di Kupiansk. I paesi Nato non sanno come gestire questa fase i ... ilmanifesto

Nelle campagne di Sumy in attesa dei tank russi. “Se attaccano qui a Nord, niente li potrà fermare” - Nelle campagne di sumy in attesa dei tank russi. “Se attaccano qui a Nord, niente li potrà fermare” - Reportage dalla linea del fronte nordorientale. Gli eserciti per ora si fronteggiano, ma i vertici ucraini ritengono che un attacco massiccio sia imminente ... repubblica

Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 23 maggio - Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 23 maggio - Il presidente russo Vladimir Putin potrebbe essere alla ricerca di un dominio sul Mar Baltico e ha messo gli occhi sull'isola svedese di Gotland, ha dichiarato Micael Byden, comandante supremo delle ... lastampa