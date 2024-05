La Mantia San Marco | Poliposi nasale ha grande impatto su qualità vita paziente

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag. (Adnkronos Salute) – ?Laè una patologia flogistica, invalidante, cronica, spesso severa e con unsulladidel, in quanto presenta una sintomatologia variegata: l?ostruzione, in cui ilha grossi problemi respiratori nasali, spesso una comorbidità asmatica e la diminuzione o la mancanza totale dell’olfatto, chiamata anosmia, che altera ladel sonno. L’dei sintomi sulladidelè tale che, noi specialisti nel diagnosticare questa patologia, dobbiamo tenere conto di quanto impatta sulle capacità socio-relazionali del?. Lo ha detto Ignazio La, direttore dell?Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria dell?Azienda universitaria ospedaliero Policlinico – S.di Catania, parlando della rinosinusite cronica con(Crswnp), in occasione del 110° Congresso nazionale della Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale – Sio, in programma a Bergamo dal 22 al 25 maggio 2024, il cui tema è ?Il Futuro in ascolto?.