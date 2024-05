La mamma di Fedez si sfoga sui social | prima la definizione di invidia - poi la stoccata che tristezza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Laè sempre la. Ancoradi essere la manager e la titolare di tutte le sue aziende, Annamaria Berrinzaghi (per tutti “Tatiana”) èdi tutto la madre di. E può anche capitare che, come in questo caso, in questo momento particolare per il rapper, i due ruoli possano entrare in conflitto. Lamanager del rapper ha infatti condiviso alcune storie sul suo profilo Instagram che stanno facendo discutere. Laè semplicemente uno screenshot dalla pagina Wikipedia che definisce la parola “”. Poi una scritta su sfondo arcobaleno: “Deve essere brutto gioire della disgrazie altrui. Che”, il tutto accompagnato dalla emoji del pianto.paga Iovino per dimenticare il pestaggio: l’accordo segreto per evitare il tribunale Un messaggio, nemmeno troppo velato, in riferimento a chi, nell’ultimo periodo, sta attaccando e criticando suo figlio. Il 34enne negli ultimi mesi è ancora più al centro della cronaca del solito:per la separazione da Chiara Ferragni, poi con il caso Iovino, in cui, dopo una lite in discoteca, avrebbe organizzato una spedizione punitiva con tanto di pestaggio sotto casa del personal trainer dei vip finito sotto i riflettori durate la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.