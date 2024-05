La lunga battaglia e le mobilitazioni

Libero si è occupato perla prima volta del caso di Chico Forti il 2 gennaio 2013. «Condannato senza prove. In cella negli Usa da 12», era il titolo della prima puntata di un'inchiesta che ha raccontato l'incredibile vicenda, poi approfondita con interviste allo zio Gianni («Non ha mai visto i suoi figli») e all'amico fidato Roberto Fodde («L'ho visto piangere solo una volta in 8 anni»). liberoquotidiano

Il rientro di Chico Forti "è per noi una grande soddisfazione dopo una battaglia durata come una guerra punica. A noi basta che oggi sia in Italia, ora il percorso è in discesa". Lo ha detto all'ANSA lo zio, Gianni Forti.

