La lista Noi per Morbegno Marchini si fa forte dell’appoggio esterno

Franco Marchini è il candidato sindaco di “Noi per Morbegno“. Una lista civica per un progetto d’insieme, a unire il centro e le frazioni, le generazioni e le sensibilità. “Noi per Morbegno” sottende inclusione e partecipazione, a evidenziare unità d’intenti e condivisione, a rafforzare un legame indissolubile con la città.

