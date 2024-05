La Haley vota Trump e gli porta in dote Pentagono e sponsor

“Donald Trump è in vantaggio su Joe Biden in sei dei sette Stati più contesi nelle elezioni del 2024, spinto da un'ampia insoddisfazione degli elettori per l'economia nazionale e da profondi dubbi sulle capacità e sulle prestazioni lavorative di Biden". ilgiornaleditalia

Folla per Trump nel Bronx, cerca i voti black e latinos - Folla per Trump nel Bronx, cerca i voti black e latinos - Secondo quanto riportato dal suo staff, in 25mila (rispetto ai 3mila e 500 delle previsioni) sono accorsi al Crotona Park dal tycoon ... tio.ch

USA 2024 Una folla di persone per Trump nel Bronx, che cerca i voti «black» e «latinos» - USA 2024 Una folla di persone per Trump nel Bronx, che cerca i voti «black» e «latinos» - «Abbiamo ispirato il mondo ma ora la città è in declino, afflitta dal crimine, dall'immigrazione illegale, dai senza tetto, da infrastrutture fatiscenti come la metro che io rifarò, così non sembrerà ... bluewin.ch

Usa, Trump annuncia: “Nikki Haley farà parte della nostra squadra” - Usa, Trump annuncia: “Nikki haley farà parte della nostra squadra” - L'ex presidente americano Donald Trump ha annunciato che Nikki haley, sua rivale alle primarie repubblicane, "farà parte della nostra squadra in qualche ... lapresse