La Ferrari ha deciso di chiudere - coinvolto Charles Leclerc

(Di venerdì 24 maggio 2024) Lavuoleil conto:ovviamente il pilota numero uno della scuderia di Maranello, quelatteso dalla sfida in casa. Ecco cos’ha detto Vasseur Nello scorso fine settimana, quello della gara a Imola,ha chiuso al terzo posto. Almeno qualcosa di rosso, sul podio, s’è vista. Non ha fatto malissimo la, c’è da dirlo. Il passo era buono nonostante si perdesse tanto nel primo settore. Dei piccoli passi avanti ci sono comunque stati.(Lapresse) – Ilveggente.itAdesso però non c’è il tempo di respirare, visto che oggi inizia il weekend lungo in quel di Monaco, nel Principato, casa delsta che non ha mai vinto qui e che vuole ovviamente cercare di prendersi, anche, la prima vittoria in questa stagione. Unmotivato al massimo, e spinto in tutto questo – così come riportato anche da it.motorsport.com – dalle parole del team principal della Rossa, quel Vasseur che vede delle cose positive non solo per il futuro prossimo, ma anche per quello immediato.