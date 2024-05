La Fed verso rialzo dei tassi - il rumor che innervosisce la Bce

Maggio è cominciato con tempo instabile e temperature altalenanti, ma la seconda metà del mese potrebbe arrivare il caldo in tutta Italia con i primi assaggi dell’estate. Su tutto il Paese oggi è arrivata una nuova perturbazione che andrà via già domani, anche se le piogge continueranno. cityrumors

Apple verso nuovi picchi di valore con iPhone 16 e iPad OLED: l’AI come catalizzatore - Apple verso nuovi picchi di valore con iPhone 16 e iPad OLED: l’AI come catalizzatore - Apple è un colosso che fa sempre parlare di sé, specie se i rumors appena emersi riguardano prodotti come ... artificiale (AI), proiettando parallelamente le azioni di Apple verso nuovi picchi di ... news.fidelityhouse.eu

Gasperini e Percassi: fumata bianca per l'Atalanta, ma ancora non è ufficiale - Gasperini e Percassi: fumata bianca per l'Atalanta, ma ancora non è ufficiale - Incontro in corso a cena tra Antonio Percassi e Gian Piero Gasperini, presidente e allenatore dell'Atalanta, in un ristorante di Bergamo. Il vertice societario ha lasciato a piedi la sede del suo grup ... rainews

Altro che tagli, Fed verso rialzo dei tassi. Il rumor che agita i mercati - Altro che tagli, Fed verso rialzo dei tassi. Il rumor che agita i mercati - Da qualche ora, un rumor sulle prossime mosse della Federal Reserve sta agitando gli addetti ai lavori. “Altroché tagli, vogliono alzare i tassi!”, si ... affaritaliani