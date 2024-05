La Cremonese a un passo dalla finale | nel ritorno con il Catanzaro basta un pari

(Di venerdì 24 maggio 2024) “Ripartiamo dal pareggio. Adesso c’è il secondo tempo, con tutte le buone premesse che ci portiamo dietro proprio grazie alla prestazione dell’andata”. Giovanni Stroppa sintetizza l’atmosfera di partenza della gara che domani sera deciderà la seconda finalista dei play off di serie B. Dopo il 2-2 dila squadra grigiorossa può contare su due risultati su tre per qualificarsi, ma ildel “Ceravolo” ha destato qualche apprensione, anche se mister Stroppa sgombera il campo con decisione da eccessive preoccupazioni: “Abbiamo smesso di giocare. Dopo il loro gol abbiamo sbagliato la gestione del palleggio. Regalavamo troppo facilmente la palla e loro ci hanno messo in difficoltà. In ogni caso non è stata una flessione a livello fisico”. Il duello coi giallorossi ripartirà con un sostegno in più a favore della, che potrà contare sull’incitamento del pubblico di uno “Zini” che si preannuncia pieno come nelle grandi occasioni.

