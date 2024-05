La creazione di bambini tra uomini di Neanderthal è stata recente e breve

(Di venerdì 24 maggio 2024) La brevità degli incontri trae Homo sapiens Uno studiobasato sull’analisi di dozzine di genomi antichi ha rivelato che gli incontri traed Homo sapiens sono avvenuti in unperiodo di tempo. Scoperte sorprendenti Questo studio ha svelato che le interazioni genetiche tra le due specie sono state più limitate nella loro durata di quanto inizialmente ipotizzato. Impatto sulla ricerca archeologica Queste nuove evidenze potrebbero influenzare significativamente la comprensione delle dinamiche di mescolamento genetico trae Homo sapiens nella preistoria. L'articolo proviene da News Nosh. .

