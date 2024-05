La Corte Internazionale di Giustizia ordina a Israele di sospendere l’offensiva a Rafah - nel sud della Striscia di Gaza

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ladihato adimilitare a, nel suddi, ma Tel Aviv ha già fatto sapere che non si fermerà. Il collegio dei giudici de L’Aja guidato dal presidenteNawaf Salam, con una maggioranza di 13 voti a 2, ha così accolto l’istanza presentata il 10 maggio dal Sudafrica per un’nza urgente a tutela “del popolo palestinese didalle violazioni gravi e irreparabili dei suoi diritti (…), ai sensiConvenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, a seguito delle continue azioni militari di”. La situazione umanitaria a, ha sottolineato il giudice Salam presentando la nuovanza, è “ulteriormente peggiorata” dall’ultimo pronunciamentodel 28 marzo ed è attualmente considerata “disastrosa”. “Lanon è convinta che gli sforzi di evacuazione e le relative misure cheafferma di aver intrapreso per rafforzare la sicurezza dei civili nelladie in particolare di quelli recentemente sfollati dal governatorato disiano sufficienti ad alleviare l’immenso rischio a cui popolazione palestinese è esposta a seguito delmilitare a”, ha aggiunto il presidente del Tribunale dell’Onu.