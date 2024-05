La Corte internazionale di giustizia dell' Aja ordina a Israele di fermare l' offensiva a Rafah

Pechino afferma che le manovre militari in corso intorno a Taiwan sono un test della «capacità di presa del potere». Taipei denuncia l’ingresso di due navi cinesi nelle sue acque limitate. Gli Usa rivedono i termini della cooperazione con la Georgia: restrizioni ai visti delle persone «legate alla legge sull’influenza straniera», annuncia Blinken. ilsole24ore

La Corte Internazionale di Giustizia ha ordinato a Israele di sospendere l’offensiva militare a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, ma Tel Aviv ha già fatto sapere che non si fermerà. Il collegio dei giudici de L’Aja guidato dal presidente della Corte Nawaf Salam, con una maggioranza di 13 voti a 2, ha così accolto l’istanza presentata il 10 maggio dal Sudafrica per un’ordinanza urgente a tutela “del popolo palestinese di Gaza dalle violazioni gravi e irreparabili dei suoi diritti (…), ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, a seguito delle continue azioni militari di Israele a Rafah”.

