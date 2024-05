La Corte dell’Aja ordina a Israele di fermare l’offensiva a Rafah | Rischio genocidio Esulta Hamas - Netanyahu convoca i ministri

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 24 maggio 2024) Lainternazionale di giustiziahato adimilitare a, la città più a sud della Striscia di Gaza dove sono stipati centinaia di migliaia di civili palestinese, e dove lo Stato ebraico ritiene siano nascosti molti leader die decine di ostaggi. La decisione delladell’Onu arriva in risposta a una richiesta urgente sottoposta dal Sudafrica nell’ambito della sua offensiva legale contro. A fine gennaio lasi era espressa con un primo verdetto,ndo adi prendere una serie di misure «efficaci ed immediate» per prevenire a norma della relativa convenzione Onu undiai danni dei palestinesi di Gaza, pur astenendosi dal qualificare con tale termineisraeliana in corso e dal prescriverne lo stop. A quattro mesi di distanza, con la pressione militare crescente attorno a, arriva ora la richiesta dila macchina della guerra per lo meno in quell’area ad alta densità di popolazione, alla luce della situazione umanitaria “disastrosa”.