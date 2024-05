La corona di Mussolini - l’inchino di Bandecch - la Venere di Santanché Queste le avete viste?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 24 maggio 2024) È un gioco al rialzo, quello delle campagne elettorali, soprattutto ora che i social permettono a ogni candidato e candidata di mostrarsi in prima persona. Settimana – ancora – di presentazione di liste e candidature, come è successo per Forza Italia che al PalaTiziano a Roma ha messo in scena uno spettacolo vero e proprio, con tanto di esibizione musicale dei Ricchi e Poveri. A vincere, però, la gara della visibilità è stata Alessandra, che si è presentata con indosso unadi santini elettorali. Pare, inoltre, che mostrarsi a cavalcioni di moto o motorini sia il nuovo trend delle elezioni europee 2024 (da Silvia Sardone a Pina Picierno), anche se c’è chi sceglie la più ecologica bicicletta come Roberta Pinotti. E poi c’è chi usa i social, sì, ma non li sa usare benissimo, creando un effetto vedo-non vedo la testa del candidato di turno (sì, parliamo di Roberto Vannacci).