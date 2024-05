La città palcoscenico Quattro giorni d’arte al Festival dei ragazzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Lasi trasforma in un enormee si mette al servizio dell’arte per. Ottava edizione per Vimercate dei, la rassegna di teatro nazionale dedicata ai giovanissimi anticipa e per la prima volta aggancia le scuole con 17 titoli e 33 repliche, dal 30 maggio al 2 giugno. Festa diffusa da Parco Gussi al Must, Museo del Territorio, passando per le piazze principali, tutte dedicate ad accogliere le compagnie, tre delle quali in arrivo dall’estero, Turchia, Argentina e Svizzera. Respiro sempre più internazionale per l’evento che ha messo in cartellone due prime - “Ho un bufalo nella testa“ a cura di Progetto g.g.g.g./Accademia Perduta e “Pezzettino“ di Atta- e un’anteprima, “Il giardino segreto“ di ArteVox, per regalare al pubblico emozioni inedite. Accanto al Comune, come sempre la direzione artistica di Campsirago Residenza, delleAli Teatro, Teatro Invito e ArteVox.