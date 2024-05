La causa di morte di Morgan Spurlock - l’autore di Supersize M - che mangiò da McDonald’s per un mese

(Di venerdì 24 maggio 2024)è morto il 22 maggio 2024 a New York adi un tumore. Il documentarista, autore diMe, aveva 53 anni e non aveva parlato pubblicamente della sua malattia, e del resto neanche la sua famiglia ha spiegato che forma di cancro avesse e da quanto tempo. Va specificato tuttavia, cheaveva ammesso di aver sofferto di alcolismo per molti anni. Una scena di Super Size MeLadispingerà inevitabilmente a più di una rilfessione coloro che ricordano il suo documentarioMe, che nel 2004 si rivelò un fenomeno e fu candidato agli Oscar.. Sebbeneabbia diretto molti altri documentari, su tematiche differenti,Me fece discutere perché attraverso di esso, portò avanti un esperimento, quello di mangiare solo pasti serviti daper un: quindi hamburger, patatine fritte e altre specialità previste nel menu della celebre catena di fast food, anche le insalate.

