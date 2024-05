La caduta di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile | il conduttore scivola e cade rovinosamente

È ufficiale: Stefano De Martino è il nuovo volto di punta della Rai. Tra indiscrezioni e conferme, il conduttore è pronto a impegnarsi nella Direzione Intrattenimento Prime Time, nelle fasce su Rai1 e Rai2. Cosa c’è in serbo per lui? Nonostante la conferma del contratto pluriennale firmato con la Rai, arrivata nel corso della serata del 23 maggio 2024, ci sono ancora molti rumor legati ad Affari Tuoi, dove probabilmente prenderà il posto di Amadeus, e l’incognita Sanremo dopo Carlo Conti. dilei

Stefano De Martino oggi in Rai ha fatto il botto in tutti i sensi, prima con la firma del contratto che per quattro anni lo lega alla tv pubblica e poi con una bella caduta in diretta. Nell’ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile, Stefanone ha giocato a ‘crazy cup’, il pavimento era bagnato, ma lui noncurante del pericolo ha cominciato a correre per tutto lo studio (sarà stato felice dopo l’offerta della Rai) e quando è arrivato sulle scale poste al centro del palco è scivolato a terra.

biccy